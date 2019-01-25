Басков рассказал, как у него «все было» с Волочковой

Артист рассказал, что у него с балериной "все было".

Известный певец Николай Басков стал одним из самых почетных гостей на дне рождения танцовщицы Анастасии Волочковой. Он заскочил всего на несколько часов, потому что у него в этот день был корпоратив, где он выступал в качестве ведущего. Журналисты не упустили возможности пообщаться с «Золотым голосом России».

Как известно, Басков на протяжении двух лет жил с Анастасией Волочковой. Он признался, что у него с балериной в свое время был лучший отдых на Мальдивах. Кстати, сама танцовщица не так давно выкладывала снимок в соцсетях, где она находится в объятиях Баскова. Причем кадр был сделан именно на райском острове.

Журналисты решили напрямую спросить о половых отношениях певца и балерины, когда они делили одно гнездышко. Басков уходить от ответа в сторону не стал, усмехнулся и выпалил акулам пера: «Все у нас было! Мы же не бесполые создания, а живые люди! Волочкова, кстати, очень горячая, неподражаемая девушка», — заметил артист, слова которого приводит портал Dni.ru.



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