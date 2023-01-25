Российских военных освободили от подачи деклараций

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий российских военных от необходимости подачи деклараций о своих доходах и расходах. Также им не потребуется декларировать свое имущество. Однако документ касается далеко не всех категорий военнообязанных.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что трактовка указа имеет единственный смысл. По его словам, в документе четко прописано, что освобождение от подачи деклараций распространяется только на тех военных, силовиков и чиновников, которые задействованы на территориях проведения СВО.

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