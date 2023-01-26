Российским осужденным окажут поддержку

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект «о пробации в России». В нем речь идет о мерах поддержки, направленных на помощь осужденным.

В частности, законопроект предусматривает оказание поддержки в вопросе трудоустройства и получения образования. Кроме того, предполагается предоставление помощи в восстановлении документов и налаживании связей с родственниками.

Уточняется, что действие законопроекта распространяется на тех осужденных, кому в качестве наказания выбраны принудительные работы, выплата штрафа или отказ в возможности занимать определенные должности. Также поддержку смогут получить те, кто получил условный срок или уже отбыл свое наказание в колонии.

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