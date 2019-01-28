Первый канал озвучил имена 3х наставников проекта «Голос. Дети»



Завтра, 28 января, начнутся съемки шестого сезона шоу "Голос. Дети". Сегодня главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта официально сообщил, что места в престижных красных креслах займут: Пелагея (пропустившая только один сезон из-за рождения дочери, - прим. "РГ"), Валерий Меладзе (третий год подряд) и, впервые, одна из самых модных певиц СНГ Светлана Лобода, которая дала в январе три аншлаговых концерта в московском "Крокус Сити Холле".

Дата первого выхода в эфир проекта "Голос. Дети" пока не определена, ориентировочно первая декада февраля. По условиям конкурса, в нем могут участвовать дети в возрасте от 7 до 14 лет. А во время "слепых прослушиваний" каждый из наставников наберет себе в команду по 15 юных артистов.

Каждый из трех наставников постарается научить детей тому, что умеет сам: петь, танцевать, понимать толк в репертуаре и не робеть перед любой аудиторией. А еще - поможет своим воспитанникам выработать собственные вкус, стиль и исполнительскую манеру. И, конечно, сделает все для того, чтобы они стали лучше разбираться в музыке, моде, да и в культуре в целом.

Уже ради этого юным артистам стоит попадать на проект "Голос. Дети", а нам, телезрителям, смотреть все его выпуски.

Девять человек выйдут в финал, а кто из них победит в этом сезоне, снова будем решать все мы через зрительское голосование в прямом эфире.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







