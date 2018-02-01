Игорь Николаев поглумился над Дмитрием Маликовым после рождения сына

01.02.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Игорь Николаев поглумился над Дмитрием Маликовым после рождения сынаИгорь Николаев поздравил Дмитрия Маликова с рождением сына. Однако, по мнению внимательных фанатов, сделал это маэстро в весьма своеобразной форме.

29 января Дмитрию Маликову исполнилось 48 лет. В честь дня рождения популярного артиста поздравило множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Не остался в стороне и поэт, композитор, исполнитель Игорь Николаев. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал старую фотографию, на которой запечатлен вместе с Дмитрием Маликовым.

"Искренне тебя поздравляю и люблю, и дорожу нашей долгой-предолгой дружбой! Ты опять на 10 лет младше меня, и, видимо, это будет происходить в каждом январе! Ну что ж, отлично! Лишь бы как можно дольше! Обнимаю! С Днем рождения! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Николаев.

Популярный исполнитель не оставил без внимания и тот факт, что в днями ранее у Дмитрия Маликова с помощью суррогатной матери в Санкт-Петербурге родился сын. "С рождением сына!!! Кстати, как назвали?)

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Игорь Николаев поглумился над Дмитрием Маликовым после рождения сына"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,228