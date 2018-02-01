Игорь Николаев поглумился над Дмитрием Маликовым после рождения сына

Игорь Николаев поздравил Дмитрия Маликова с рождением сына. Однако, по мнению внимательных фанатов, сделал это маэстро в весьма своеобразной форме.

29 января Дмитрию Маликову исполнилось 48 лет. В честь дня рождения популярного артиста поздравило множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Не остался в стороне и поэт, композитор, исполнитель Игорь Николаев. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал старую фотографию, на которой запечатлен вместе с Дмитрием Маликовым.

"Искренне тебя поздравляю и люблю, и дорожу нашей долгой-предолгой дружбой! Ты опять на 10 лет младше меня, и, видимо, это будет происходить в каждом январе! Ну что ж, отлично! Лишь бы как можно дольше! Обнимаю! С Днем рождения! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал Николаев.

Популярный исполнитель не оставил без внимания и тот факт, что в днями ранее у Дмитрия Маликова с помощью суррогатной матери в Санкт-Петербурге родился сын. "С рождением сына!!! Кстати, как назвали?)



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