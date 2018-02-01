Бондарчук и Андреева рассказали, как водят всех за нос

Влюбленная пара пообщалась с журналистами. Популярный режиссер признался, что они водят всех за нос.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук прокомментировали повальное увлечение людей социальными сетями. В частности, ресурсом Instagram. Паулина призналась, что ей это вообще неинтересно. "Я, видимо, уже переросла тот период, когда все зависают в приложениях и думают, какую же фотографию лучше выложить. Сейчас мне нравится быть хранительницей домашнего очага и получать удовольствие от своей каждодневной работы в театре и в кино", – рассказала Андреева.

Федор Сергеевич Бондарчук Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Кстати, у популярной актрисы есть официальный аккаунт в этой социальной сети. Однако на страничке опубликованы всего две фотографии. Считалось, что Федор Бондарчук вообще не зарегистрирован в Instagram. Однако оказалось, что это не так.

"На самом деле мы просто водим всех за нос. Мало кто знает, но у меня есть своя личная страница в соцсети. Правда, мой профиль закрыт, и только близкие и родные могут видеть наши публикации", – цитируют Федора Бондарчука "7Дней".

Ранее Паулина Андреева и Федор Бондарчук наделали немало шуму своим новым выходом в свет. Влюбленные посетили премьеру фильма Николая Хомерики "Селфи". И дело не только в том, что Паулина и Федор редко бывают на мероприятиях. Многочисленные журналисты обратили внимание на наряд Андреевой. Привлекательная актриса появилась на публике в коротком черном платье. Представители СМИ, дружно защелкав затворами фотоаппаратов, немедленно зашептались: мол, у актрисы наряд подозрительно широк.



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