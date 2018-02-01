«Суррогатное материнство?» Валерия поделилась фото с новрожденными близнецами

На фото певица запечатлена в лифте с двумя малышами в колясках. Теперь пользователи гадают о пополнении в семействе Валерии и Иосифа Пригожина.

В браке с продюсером Александром Шульгиным у певицы Валерии родилось трое детей: сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. В 2004 году певица вышла замуж в третий раз. Ее супругом стал продюсер Иосиф Пригожин. Во многих интервью пара рассказывала, что долгое время пыталась обзавестись детьми, однако все попытки оказались тщетными. Валерию настигла трагедия: будучи беременной, она потеряла ребенка. Несмотря на элегантный возраст, звездные супруги, по их словам, не оставляют надежды обзавестись наследниками, поэтому фотография, опубликованная на странице в Instagram Валерии, вызвала удивление у ее подписчиков.

В кадре певица запечатлена рядом с коляской, в которой лежат двое малышей. Примечательно, что артистка выходит из лифта и явно направляется на прогулку. «Собрались на прогулку» — гласит подпись к снимку.

В комментариях между тем развернулась бурная дискуссия. Одни принялись поздравлять Валерию, другие — упрекать ее, а третьи — вопрошать. «Наверное, просто с чьими-то соседскими детьми вместе в лифте оказались», «Мальчики? Анины детки», «Вы были беременны или суррогатное материнство?», «А как Пригожин отреагировал? Обрадовался, наверное», «Зачем делать из детей интригу? Не хотите показывать, чьи это дети, не показывайте. Дети — это святое», — обсуждали фолловеры, и лишь самые внимательные заметили, что в коляске лежат пластмассовые пупсы. Вероятно, куклы понадобились для съемок очередного клипа или телепроекта. Развенчивать интригу сама Валерия не посчитала нужным.

Лифтолук. Собрались на прогулку.☀️❄️ #лифтолук #дети #двойняшки #семья ❤️😉 Публикация от VALERIYA (@valeriya) Янв 25, 2018 at 3:21 PST

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