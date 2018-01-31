Названы условия для досрочной пенсии

Немногие россияне знают, что по законодательству они имеют право на досрочный выход на пенсию. Зачастую с помощью этого момента можно выйти на пенсию гораздо раньше привычного. Правда, для реализации этого права нужно соблюсти сразу несколько условий.

Выйти досрочно на пенсию имеют сразу несколько категорий российских граждан. Такую возможность получают инвалиды, у которых дети также имеют инвалидность, матери двух детей, проживающие на Крайнем Севере, имея стаж от 20 лет. В эту категорию входят и многодетные матери (более пяти детей).

Получать досрочную пенсию могут инвалиды по зрению, а также инвалиды, которые получили серьезную травму, будучи на военной службе.

Данные категории граждан нашей страны могут воспользоваться правом на досрочную пенсию. Таким образом, государство позволяет им начать получение пенсии на пять лет раньше.

Для оформления досрочной пенсии нужно обратиться либо в Пенсионный фонд по месту жительства, либо же отдать документы на рассмотрение в МФЦ.

В заключение добавим, что на сегодняшний день мужчины выходят на пенсию в России в 60-летнем возрасте, тогда как женщины имеют право на заслуженный отдых при достижении 55 лет. В последнее время в стране активно обсуждается возможность повышения пенсионного возраста. Правда, пока трудно сказать, когда конкретно стартует этот процесс и каким по параметрам он будет. Власти лишь замечают, что повышать возраст выхода на пенсию они намерены планомерно.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







