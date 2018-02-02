Дану Борисову разочаровало свидание с кавалером

Телеведущая рассказала, что в период адаптации после зависимости от наркотиков, сходила на свидание вслепую. Позже Дана Борисова рассказала, что ее романтический вечер с таинственным мужчиной прошел неудачно.

В последние несколько месяцев СМИ постоянно обсуждали лечение Даны Борисовой от наркотической зависимости, а также ее конфликты с родными и борьбу с экс-супругом за дочь Полину. Сама телеведущая недавно призналась, что готова к новым отношениям. Она решилась на перемены и захотела сходить на свидание вслепую, чтобы наладить личную жизнь. Два дня назад знаменитость облачилась в маленькое черное платье, чтобы покорить потенциального жениха.

Дана не скрывает, что после каждого ее появления в телепроектах мужчины ей присылаю цветы, но она все еще свободна. Однако вчера телеведущая призналась, что ее свидание прошло неудачно, хоть она и выглядела безупречно. «К сожалению, кавалер оказался не совсем свободен, о чем случайно проговорился. Такие нам не нужны!», — поделилась Борисова с поклонниками. Пользователи Сети решили поддержать ее и попросили не расстраиваться.

«Дана! Не распыляйте себя на всяких охотников до сладкого. Ваша судьба сама вас найдет!», «Дана, не падай духом найдется твой парень, только надо дождаться его», «Очень рано вам думать об отношениях. Вам еще отношения с собой только предстоит наладить», — прокомментировали пост подписчики. Многие поклонники также заметили, что на последних снимках телеведущая выглядит опустошенно, а ее взгляд им показался «бешеным». Из-за этого они стали подозревать, что Борисова снова употребляет наркотические вещества. Однако некоторые считают, что она просто много переживает стрессовых ситуаций и ей нужен покой.



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