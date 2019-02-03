Мать Децла прокомментировала его внезапную кончину

03.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Мать Децла прокомментировала его внезапную кончину
Ирина Толмацкая, мать знаменитого рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого), высказалась о его смерти в соцсети.

«Люблю тебя.....1983-2019», — написала Толмацкая.

О гибели 35-летнего артиста в ночь на воскресенье, 3 февраля, рассказал его отец Александр Толмацкий. Незадолго до смерти исполнитель выступил на дне рождения местного предпринимателя в Ижевске. В беседе с «Известиями» агент Децла Павел Беленец рассказал, что причиной смерти певца стала остановка сердца. Следователи начали проверку.

Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, родился 22 июля 1983 года в Москве. В начале карьеры он выступал в коллективе «Bad B. Альянс». В 2000-е Децл прославился альбомом «Кто ты?», который был выпущен тиражом более миллиона копий. Самыми популярными хитами стали такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь».

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