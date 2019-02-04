Собчак поведала о причине конфликта с Волочковой

04.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Собчак поведала о причине конфликта с Волочковой
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что причиной ее конфликта с балериной Анастасией Волочковой стало предательство.

В эфире телепередачи «Эксклюзив» на Первом канале показали давние видео, на которых Собчак критически высказывается в адрес Волочковой. Телеведущая утверждает, что не считает бывшую подругу великой балериной, для нее таковыми являются Наталия Макарова и Майя Плисецкая.

«Время прошло. Кто оказался прав? Где сейчас Анастасия? В шпагате на Мальдивах. Только этим и славна, поэтому видите — говорю-то все по делу, нельзя же сегодня с этим спорить, годы прошли», — отметила Ксения Собчак.

Телеведущая сообщила, что была близкой подругой Волочковой, пока между ними не произошел связанный с предательством «серьезный конфликт». Ссора была вызвана тем, что Анастасия Волочкова вступила в романтические отношения с молодым человеком Собчак. Кто послужил причиной ссоры, телеведущая не уточнила.

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