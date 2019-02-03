Поссорившийся с Децлом Баста прокомментировал его смерть

03.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Поссорившийся с Децлом Баста прокомментировал его смерть
Хип-хоп исполнитель Баста (Василий Вакуленко) выразил свои соболезнования родным по поводу кончины рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), скончавшегося ранее в результате остановки сердца. Баста опубликовал соответствующий пост в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 3 февраля.

Вакуленко выразил «глубокие соболезнования» родственникам и близким рэпера, назвав смерть Децла «большим несчастьем». Он также отметил, что, несмотря на конфликты в прошлом между рэперами, он «искренне сожалеет» об утрате.

Ранее сообщалось, что 35-летний Кирилл Толмацкий выступал в Ижевске, после чего пошел в гримерку, через несколько минут его состояние резко ухудшилось, и он скончался.

Череда конфликтов между Децлом и Бастой началась в 2016 году в социальных сетях из-за взаимных оскорблений. Баста неоднократно называл Децла «лохматым чмом» из-за его жалоб на громкую музыку в московском клубе «Газгольдер», который принадлежит Вакуленко. 7 декабря 2016 года Толмацкий отсудил у Вакуленко 50 тысяч рублей за фразу «Децл — лохматое чмо» в Twitter, пообещав отдать эти деньги на благотворительность.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Поссорившийся с Децлом Баста прокомментировал его смерть"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,268