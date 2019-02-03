Скончался рэпер Децл



Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, который был известен под псевдонимом Децл, ушел из жизни. Об этом сообщил в Facebook его отец продюсер Александр Толмацкий.

«Кирилла больше нет», — написал он. Официально причина смерти музыканта не называется. Концертный директор исполнителя Павел Беленец сообщил, что у 35-летнего Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

О смерти Децла также сообщается на его официальной странице во «ВКонтакте».

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







