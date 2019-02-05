Оглашен персонаж «Игры престолов», который воскреснет в финальном сезоне

05.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Оглашен персонаж "Игры престолов", который воскреснет в финальном сезоне
Источники уверены, что актёра Эйдана Гиллена фанаты шоу увидят в последнем сезоне.

Американские журналисты сообщили, что в финальном сезоне "Игры престолов" должен будет воскреснуть один из главных персонажей шоу. Предполагается, что им будет Петир Бейлиш, которого прозвали Мизинцем.

Фанаты сериала разделяют эти слухи. Однако они считают, что Бейлиш всегда был жив, даже несмотря на то, что Арья и Санса Старк казнили его в конце седьмого сезона. Поклонники шоу предполагают, что последние шесть эпизодов Мизинец продолжит достигать своей цели — манипулировать героями, чтобы в итоге самому занять Железный Трон.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля.

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