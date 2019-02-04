Соловьев высказался об аресте Арашукова

Нашумевшее задержание и последующий арест сенатора Рауфа Арашукова вызвал большой резонанс в обществе. По этому поводу высказываются многие публичные люди. Исключением не стал телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Кто-то считает, что в случае с арестом Арашукова можно говорить о желании властей побороть нечестных чиновников, тогда как другие уверены, что случившееся представляет из себя очередную борьбу за сферы влияния на газовом рынке. Третьи и вовсе связали деятельность Арашукова с мировым правительством.

Свою позицию по данному поводу высказал Соловьев, которому предоставилась соответствующая возможность в радиоэфире. Он сравнил деятельность с мультфильмом "Золотая антилопа", в котором раджа говорил: "Золота никогда не бывает много".

"Я не понимаю, куда можно было потратить 30 млрд! Даже если сильно стараться и то это невозможно. На что рассчитывали Арашуковы? Что и дальше смогут похищать у бюджета миллиарды и ничего за это не будет!" - высказал свое возмущение журналист.

В этом контексте Соловьев констатировал, что несмотря на все упреки в адрес властей, на самом деле в стране проводится жесткая борьба с коррупцией. В этом отношении пример Арашукова является показательным.

"Я удивляюсь, когда определенные личности говорят, что государство никак не борется с коррупцией. Ведь за последнее время были арестованы и осуждены: сенаторы, депутаты, губернаторы, мэры и многие другие. И всё непорядочные госслужащие знают, что рано или поздно за ними придут! Вот сенатору Арашукову никто не помог, моментально лишили неприкосновенности и отправили в камеру", - добавил телеведущий.

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