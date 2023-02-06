В Софии завершился конкурс «Мисс Вселенная»

Russf Фев 6, 2023 Интересное

5 февраля в Софии завершился конкурс «Мисс Вселенная», победительницей которого стала россиянка Елена Максимова. Сообщается, что участница, представлявшая Россию, приехала из Ижевска, где она владеет сетью языковых центров. Максимовой 34 года, и это уже не первый ее титул в подобных конкурсах – в 2021 году она стала «Второй вице-миссис Россия – Вселенная».

Всего в финале конкурса приняли участие 120 женщин из разных стран. В прошлом году победу в этом конкурсе одержала петербурженка, представлявшая Грузию.

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