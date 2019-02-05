В Ижевске сообщили об оказании неправильной первой помощи Децлу



Появились новые детали смерти 35-летнего рэпера Кирилла Толмацкого (известного под псевдонимом Децл, впоследствии Le Truk) в одном из клубов Ижевска. По одной из версий, исполнителя можно было спасти, но ему неправильно оказали первую помощь, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Децл выступал в кафе Posh, где праздновал день рождения местный бизнесмен — владелец автосалона Никита Пантюхин. Сразу после выступления за диджейским пультом он почувствовал себя плохо и ушел в гримерку с друзьями, с которыми приехал в клуб.

Как рассказывают работники клуба, спустя час гости выбежали с просьбой срочно вызвать медиков, поскольку Толмацокму стало плохо — у него случился приступ, рэпер просто упал на пол и стал задыхаться. Его пытались привести в чувство.

«Ваткой с нашатырным спиртом. Пытались водой его облить холодной. Мы думали — перепил, сознание потерял. На самом деле нет. Он просто был без сознания, зрачки не реагировали на свет», — рассказал менеджер клуба, добавив, что не знает, как долго рэпер лежал в гримерке.

Он добавил, что все друзья, которые первые попросили вызвать для музыканта бригаду медиков, убежали.

Спустя пять минут приехала «скорая». Реаниматологи пытались завести Децлу сердце в течение получаса: делали массаж грудной клетки и вкалывали адреналин. Рэпер так и не пришел в сознание.

«Не могу знать всех деталей, но знаю, что он пил алкоголь, потому что надо было выпить коньяка для горла перед выступлением. Алкоголь бывал в небольших количествах», — сказал концертный директор музыканта Дмитрий Каприелов.

Место трагедии уже осмотрели правоохранители. Изъяты камеры видеонаблюдения, опрошены свидетели и организаторы вечеринки. Первоначальная версия смерти — Толмацкий мог употребить наркотики.

Сейчас из клуба изымают всю посуду, которой пользовался Децл, также оценивают действия врачей бригады скорой помощи. Хозяин вечеринки заявил, что музыкант за праздничный стол не садился, попросил лишь 50 г коньяка, для связок.

О смерти артиста стало известно утром 3 февраля. В Бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Удмуртии уже провели экспертизу. Как рассказал источник в следствии, предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. При этом медики не исключают влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

Церемония прощания с рэпером пройдет 6 февраля в 11:00 в Центральной клинической больнице управления делами президента России в Москве. Похоронят его в тот же день на Пятницком кладбище.



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