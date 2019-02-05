СМИ узнали, что пил Децл перед концертом в Ижевске



По заявлениям очевидцев трагедии, рэпер не садился за праздничный стол, попросив лишь 50 грамм коньяка - для связок. После выступления за диджейским пультом музыкант почувствовал себя плохо и ушел в гримерку с друзьями.

Перед выступлением в Ижевске рэпер Децл мог принять 50 грамм коньяка. Новые подробности скоропостижной смерти Кирилла Толмацкого в одном из клубов города приводит телеканал "РЕН ТВ". По одной из версий, исполнителя можно было спасти, но ему неправильно оказали первую помощь.

Децла пригласили в кафе Posh, где праздновал день рождения местный бизнесмен. После выступления за диджейским пультом музыкант почувствовал себя плохо и ушел в гримерку с друзьями.

По словам работников клуба, спустя час гости выбежали с просьбой срочно вызвать врачей. Сколько он пролежал в гримерке, неизвестно.

«Пытались водой его облить холодной, прикладывали ватку с нашатырным спиртом. Мы думали — перепил, сознание потерял», — рассказал менеджер клуба.

В свою очередь, концертный директор музыканта Дмитрий Каприелов сообщил, что Децл употреблял алкоголь перед началом выступления, но в небольших количествах. Организатор вечеринки заявил, что рэпер не садился за праздничный стол, попросив лишь 50 грамм коньяка - для связок. Сейчас из клуба изымают всю посуду, которой пользовался Децл.

Напомним, ранее стало известно, что похороны Кирилла Толмацкого состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище. Церемония прощания с ним начнется в этот же день в 11:00, в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ.



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