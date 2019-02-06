СМИ обнародовали райдер Ольги Бузовой



В Интернете появился бытовой райдер певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая даст сольный концерт в Сыктывкаре 15 февраля. Список оказался в распоряжении БНК.

Как отмечает издание, райдер довольно скромный. Отмечен перелет «Аэрофлотом» и VIP-проход в аэропортах вылета и прибытия. В самом городе певица и ее директор должны передвигаться на автомобилях представительского класса — Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, в котором можно курить, со свободным багажником и с аккуратным водителем, который должен знать город и достопримечательности.

Отель для певицы должен быть пятизвездочный с номером класса «люкс» с завтраком. В комнате должна всегда быть минеральная вода без газа и нарезка из фруктов.

Что касается гримерки, то в ней должен быть персональный санузел, кондиционер, зеркала, полотенца. Подкрепляться перед выступлением певица хочет чаем, медом, лимоном, фруктами, мясной и сырной нарезкой, соком. Среди особых пожеланий — пять банок энергетика, бутылка белого сухого вина (Италия или Франция), бутылка элитного коньяка и кальян на грейпфруте и миксе из апельсина, лимона и мяты.

Охранять звезду на сцене должны как минимум четыре охранника и еще два личных телохранителя. Кроме того, организаторы концерта должны оплатить Бузовой «суточные» в размере 7 тыс. рублей.

Подчеркивается, что если организаторы концерта не выполнят хотя бы одно из требований, то выступление может быть отменено.

Ранее были названы топовые гонорары российских звезд за новогодние корпоративы. Выступление Ольги Бузовой обойдется в 2 млн рублей.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







