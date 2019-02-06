Никита Михалков высказался про участниц Comedy Woman: «Овцы»

06.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Никита Михалков высказался про участниц Comedy Woman: "Овцы"Никита Михалков в новом выпуске своей авторской программы "Бесогон" на YouTube раскритиковал юмористическое шоу Comedy Woman и назвал его участниц овцами. Причиной резких высказываний стала шутка о советском генерале Дмитрии Карбышеве.

"Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое – на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?", – сказал режиссер.

Речь идет об одном из старых номеров Comedy Woman, который вышел в 2013 году. Тогда участницы пошутили о "замерзшем духе" генерала Карбышева.

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев участвовал в русско-японской и Первой мировой войнах. Во время Великой Отечественной войны был захвачен в плен и попал в немецкий концлагерь. Последним местом заключения Карбышева стал концлагерь Маутхаузен.

Генерал умер 18 февраля 1945 года. Тогда в концлагере немцы выгнали на мороз около 500 заключенных, в числе которых был и Карбышев, пытали их и обливали ледяной водой. Тело Карбышева было сожжено в печах Маутхаузена.

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