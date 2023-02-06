Вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты

Russf Фев 6, 2023 Интересное

С 5 февраля вступило в силу решение ЕС в отношении расширения пакета санкций на нефтепродукты, импортируемые из России. Речь идет об установлении предельной цены на них. В том случае, если стоимость нефтепродуктов превышает установленный «потолок», они не могут транспортироваться по морю, также запрещается страхование судов, перевозящих их.

Сообщается, что для тех видов нефтепродуктов, которые торгуются с прибылью к нефти, а именно дизельное топливо и бензин, предельная стоимость установлена на уровне 100 долларов за баррель. Для мазута, который торгуется со скидкой по отношению к нефти, «потолок» цены составляет 45 долларов за баррель.

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