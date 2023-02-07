Специалисты составили рейтинг стран с крупнейшими золовалютными запасами

Russf Фев 7, 2023 Интересное

Подведены итоги 2022 года по объему золотовалютных запасов различных стран мира. Сообщается, что составленный рейтинг возглавил Китай. Его запасы составляют 3,31 триллиона долларов. Отмечается, что государство занимает лидирующую позицию в этом рейтинге уже 17-й раз подряд.

Вторую строчку заняла Япония – запасы этой страны составили 1,27 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Швейцария, активы которой насчитывают 924 миллиарда долларов. Россия в рейтинге заняла четвертую строчку – ресурсы нашей страны были оценены в 582 млрд долларов.

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