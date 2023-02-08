В Москве закончили строительство Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что строительство Большой кольцевой линии московского метро завершено. Он обратился к президенту России с предложением принять участие в открытии объекта в ближайшие дни.

По словам специалистов, строительство Большой кольцевой линии является одним из крупнейших проектов. В состав объекта входят 31 станция и 3 электродепо. Общая протяженность линии составляет 70 километров. Предполагается, что новые станции помогут улучшить ситуацию с транспортом для 800 тысяч человек.

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