Неврологи раскрыли причины изменений человеческого мозга

Профессор кафедры неврологии одного из крупнейших российских медицинских университетов Игорь Вознюк рассказал о том, что человеческий мозг подвержен изменениям в течение всей жизни. По его словам, существует ряд причин, которые обуславливают этот процесс.

Первая из них – это формирование новых связей, которое происходит при появлении новой цели. Вторая – поддержание уже устоявшихся связей и клеточных структур. Третья причина заключается в пластических процессах, которые необходимы для создания новых условий и возможностей в случае повреждения мозга.

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