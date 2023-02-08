Средства материнского капитала можно будет использовать по-новому

Russf Фев 8, 2023 Интересное

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новый порядок использования средств материнского капитала. Ранее получать выплаты за счет сертификата могли только те семьи, в которых воспитывается второй ребенок.

Теперь же это допускается для всех семей, у которых доход на человека не превышает двух прожиточных минимумов. Более того, получать такую выплату ежемесячно можно будет до достижения ребенком трехлетнего возраста. Мишустин отметил, что новый порядок использования средств материнского капитала входит в общую программу поддержки семей с невысокими доходами, где воспитываются дети.

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