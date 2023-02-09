Специалисты оценили силу землетрясений в Турции

6 февраля в 4:17 в Турции произошло мощное землетрясение. Его магнитуду оценили в 7,7 баллов. По словам специалистов, это одно из крупнейших землетрясений, которые происходили за последние 80 лет.

Отмечается, что после события произошли новые толчки – 6 февраля в 13 часов, а также 7 и 8 февраля, но магнитуда новых землетрясений была меньше.

Последствия стихии коснулись 10 провинций Турции, а также других стран: Сирии, Ирака, Израиля и Армении. Эксперты считают, что независимые толчки и афтершоки являются отличительной особенностью этого землетрясения.

Rusfact.com