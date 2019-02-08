НСН: В 34 года умер российский актер Александр Зоточкин

08.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

НСН: В 34 года умер российский актер Александр ЗоточкинНСН: актер Александр Зоточкин умер в возрасте 34 лет.

В реанимации одной из московских больниц скончался актер театра и кино Александр Зоточкин, сообщает НСН.

Причина смерти 34-летнего артиста не уточняется.

По имеющимся данным, похороны пройдут в Моршанске.

Зоточкин окончил Ярославский государственный театральный институт. Работал в Калужском ТЮЗе, с 2008 по 2013 года - в Калужском драмтеатре. Известен по ролям в фильмах "ОСА", "Косатка", "Кино про Алексеева", "Шериф", "неравный брак", "Временщик".

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