НСН: В 34 года умер российский актер Александр Зоточкин

НСН: актер Александр Зоточкин умер в возрасте 34 лет.
В реанимации одной из московских больниц скончался актер театра и кино Александр Зоточкин, сообщает НСН.
Причина смерти 34-летнего артиста не уточняется.
По имеющимся данным, похороны пройдут в Моршанске.
Зоточкин окончил Ярославский государственный театральный институт. Работал в Калужском ТЮЗе, с 2008 по 2013 года - в Калужском драмтеатре. Известен по ролям в фильмах "ОСА", "Косатка", "Кино про Алексеева", "Шериф", "неравный брак", "Временщик".
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