В России появится новый вид пенсии

В ближайшее время в России может появиться новый вид пенсии. С его помощью планируется дополнить обязательную страховую пенсионную выплату. Дополнительная пенсия будет формироваться на основе индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Если разбираться в этом вопросе подробнее, то становится понятно, что по своей сути новый вид пенсии придет на смену текущей системы пенсионных накоплений. К ИПК в автоматическом порядке подключат изначально тех россиян, которые могут похвастаться высокими зарплатами.

Детали по нововведению раскрыл главный уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг, бывший советник председателя Центробанка Юрий Воронин. Он пояснил, что механизм подключения к формированию ИПК будет зависеть напрямую от уровня зарплаты будущего пенсионера. На сегодняшний момент обсуждается порог зарплат для подключения к новой системе на уровне 85 тысяч рублей.

Воронин подчеркнул, что ИПК будет собственностью работника. Это право сохраняется при передаче средств в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в качестве инвестиций. Средства будут полностью наследоваться, но только в том случае, если пенсия еще не назначена.

В том случае, если гражданин уже получал выплаты, то наследники не смогут претендовать на остаток. Объяснение этому кроется в том, что НПФ или же страховая компания уже возлагают на свои плечи финансовые риски, так как пенсия будет выплачиваться гражданину даже если капитал исчерпан. Однако, если гражданин выберет пенсионную выплату на определенный срок, остаток неполученных средств в случае его смерти целиком остается наследникам, уточнил Воронин.

В свою очередь в Минздраве рассказали о проработке такого момента, как направление средств ИПК на лечение. Речь в данном случае идет о тяжелых недугах.

Воронин указал на такой момент, что работники с высокими зарплатами смогут отказаться от участия в ИПК. Для этого им потребуется написать соответствующее заявление. "По факту дается полтора года с момента включения гражданина, в течение которых можно не просто выйти, но и вернуть внесенные средства", - внес ясность Воронин.

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