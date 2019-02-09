Александру Ревве стали угрожать из-за смерти Децла

09.02.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Александру Ревве стали угрожать из-за смерти Децла
Поклонники рэпера Децла (он же Кирилл Толмацкий) обвинили шоумена Александра Ревву в «проклятии» музыканта.

Поклонники рэпера утверждают, что Ревва накликал на их кумира раннюю смерть.

Как отмечает РЕН ТВ, причина кроется в кавер-версии знаменитого хита Децла «Вечеринка», которую Ревва записал еще 15 лет назад. В песне есть слова «Вечеринка у Децла дома. Пришли почтить память ребята со всего района». Именно эти строки вызвали гнев поклонников.

«Ты проклял Децла, живи теперь с этим», «Берегись кармы», –– приводит телеканал комментарии, появившиеся в Instagram Реввы. Также фанаты не сдерживаются в выражениях, оскорбляя шоумена.

35-летний Децл скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная патология.

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