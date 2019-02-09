Скончался Сергей Юрский



На 84-м году жизни умер народный артист РСФСР Сергей Юрский. Об этом в пятницу, 8 февраля, заявила пресс-служба столичного театра имени Моссовета.

«Сергей Юрьевич Юрский скончался сегодня рано утром», — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о времени и месте прощания и похоронах будет объявлена позже.

24 декабря сообщалось, что Юрский был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение одной из московских больниц. По информации журналистов, тогда у артиста было обнаружено внутреннее воспаление.

За свою длительную карьеру Юрский снялся во множестве знаменитых фильмов, которые до сих пор любят зрители. Он отметился в таких картинах, как «Золотой теленок», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», а также «Место встречи изменить нельзя» и других. Юрский также являлся театральным актером и режиссером. В последние годы он играл в спектаклях и работал над постановками театра имени Моссовета.



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