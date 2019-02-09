Стало известно, с какой композицией Лазарев выступит на «Евровидении»



Российский певец Сергей Лазарев сообщил, с какой песней выступит на «Евровидении-2019». По его словам, она написала Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором. Артист напомнил, что во второй раз представляет Россию на международном песенном конкурсе и поэтому перед ним стоят «абсолютно новые риски, ставки еще выше, и уже ожидания больше».

В эфире программы «Доброе утро» на телеканале «Россия-1» Лазарев подчеркнул, что поклонники ждут от него только победы, а это накладывает еще больше ответственности. Он уточнил, что сомневался, стоит ли ехать на конкурс, так как в прошлый раз сделал «на тот момент максимум».

Ранее певец рассказал, что россияне и жители Европы на «Евровидении» увидят «абсолютно другого Сергея Лазарева». Он призвал всех болеть за него и «держать кулачки».

Напомним, в 2019 году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







