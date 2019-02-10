В соцзащите начали отказывать пенсионерам в выплатах

Экономические неурядицы последнего времени, с которыми наша страна сталкивается на регулярной основе, приводят к тотальной экономии бюджетных средств. Власти страны идут на разного рода ухищрения, чтобы сэкономить деньги.

В качестве яркого примера достаточно обратиться к ситуации с пенсионным обеспечением российских граждан. В 2016 году работающим пенсионерам отменили индексацию пенсий, тогда как остальным категориям нуждающихся граждан пенсии хоть и повышают, но делается это крайне вяло. Люди отчаянно жалуются на то, что в современных условиях почти невозможно прожить на одну пенсию. Впрочем, власти не слишком прислушиваются к мнению рядовых граждан.

Тем временем, многие россияне пожаловались на органы социальной защиты населения, представители которых начали отказывать пенсионерам в положенных по закону выплатах. Ранее подобная помощь оказывалась без препятствий, но с началом реализации пенсионной реформы ситуация в корне изменилась, поэтому люди столкнулись с ограничениями.

Если говорить более конкретно, то речь идет о единовременных или ежеквартальных выплатах, на которые могут претендовать определенные категории пенсионеров, либо все пенсионеры, в зависимости от установленных правил порядками отделением органов социальной защиты.

Причины, на которые опираются в соцзащите, кроются в установке от вышестоящего руководства о необходимости экономии бюджетных ресурсов. Их планируется направить на другие цели, которые, как не сложно догадаться, не доводятся до большинства россиян.

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