В Подмосковье ограблен дом актера Дениса Косякова

После возвращения из Испании, где семья актера проводила отпуск, они обнаружили, что в доме побывали грабители и унесли много ценных вещей.

После возвращения из отпуска Дениса Косякова ждали большие неприятности — он обнаружил, что его обокрали. В его дачный дом в Подмосковье проникли воры. Преступники проникли в дом через окно и ушли таким же путем. Всего они украли вещей на сумму около 300 тысяч рублей.

По словам Дениса, из дома вынесли телевизор и домашний кинотеатр, некоторую одежду и обувь, аудиосистему и две тысячи долларов. Вместе с полицейскими Косяков смог вернуть себе некоторые вещи, от которых преступники избавились, когда скрывались с места преступления.

«Я вернулся из Испании и заехал на дачу, чтобы взять переноску для младшего сына. В прихожей заметил груду одежды. Подумал: «Странно… Может, брат жены в гостях был?» Понял, что произошло, только когда зашел в комнату, где все было перевернуто вверх дном, отсутствовала плазма и другие вещи. Добычу они покидали в детскую коляску. Ее вытащили и покатили по полю в сторону леса, однако по пути часть трофеев попросту выкинули. Вместе с полицейскими мы нашли мои ботинки и костюм, сшитый на заказ, чему я очень рад. Видимо, налетчики испугались соседей, катавшихся на снегоходе, и прихватили только самое ценное», — рассказал Косяков для «СтарХита«.

После случившегося Денис установил сигнализацию. По его словам, супруга и дети очень переживали из-за случившегося, однако актер позаботится о том, чтобы они были в безопасности.



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