На Госуслугах введут новую систему идентификации

Russf Фев 11, 2023 Интересное

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в современных реалиях аккаунты россиян на таких порталах, как Госуслуги, нуждаются в серьезной защите. В частности, это касается тех, кто использует простые пароли, и чьи страницы часто подвергаются вирусным атакам.

В связи с этим было решено ввести схему двухфакторной идентификации на Госуслугах. Предполагается, что помимо необходимости введения логина и пароля, потребуется вводить код из смс или выполнять похожую процедуру. Новая функция будет запущена уже с 1 марта, а к 1 июню схема станет обязательной для всех пользователей.

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