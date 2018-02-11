Правительство утвердило план развития янтарной области

Кабинет Министров РФ утвердил план развития янтарной области до 2025 года. На сайте ведомства появилось об этом соответствующее сообщение. По плану предусматривается проведение тематических фестивалей, выставок и других мероприятий, которые представят Калининградскую область в качестве мирового центра по добыче янтаря. Программа будет реализована двумя этапами, а сам план включает в себя 6 пунктов.

В эти пункты входит создание условий, необходимых для обеспечения развития производственного потенциала предприятий по изготовлению янтаря; усовершенствование государственной отрасли; развитие туристического и экспортного потенциала; повышение квалификации кадров и мониторинг выполнения этой стратегии. Первый этап программы планируют реализовать до конца текущего года. Он предполагает снижение негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры. Это позволит увеличить переработку янтарного сырья и сохранить квалифицированных работников.

В поселке Янтарный Калининградской области находится 95% из всех запасов янтаря в мире. В 2016 году объем добычи янтаря Калининградского янтарного комбината составлял 316 тонн. В минувшем году планировалось получить 3 млрд. рублей выручки, что превысит показатели 2016 года более чем в два раза. В 2017 году комбинат показал рекордные результаты – добыча янтаря дошла до 450 тонн. Это рекордный показатель за последние сорок лет. К 2020 году предприятие планирует увеличить производство янтаря до 500 тонн. А здесь можно узнать, как оформить расчетно-кассовое обслуживание для предприятий, чтобы успешно работать с безналичными средствами.

Во всем мире ресурсный подтвержденный потенциал янтаря оценивается в 1 млн. тонн. Большие объемы этого минерала находятся не только в России, но и в Украине, Польше, Белоруссии, Литве и других государствах. Но основные залежи находятся в Калининградской области. В России предприятия будут использовать самые современные технологии, что позволит увеличить переработку янтарного сырья. До 2025 года российское правительство планирует достичь по показателям выпуска готовой продукции уровня стран, лидирующих в этом направлении.

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