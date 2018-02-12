Тимур Батрутдинов назвал дату свадьбы с Ольгой Бузовой

Резидент комедийного шоу Comedy Club заявил, что он и Ольга Бузова сыграют свадьбу, если к определенной дате не найдут себе более достойных партнеров.

Слухи о романе Тимура Батрутдинова с Ольгой Бузовой появились ровно после того момента, как так называемые друзья вместе отдохнули в Таиланде. Несмотря на то, что телеведущая во всех интервью утверждает, что Тимур ей просто друг, а отношения она строит с неким влиятельным и неизвестным кавалером, резидент Comedy Club настаивает на обратном.

Еще в прошлом году Батрутдинов хотел жениться на Бузовой, теперь же Тимур, похоже, окончательно определился с датой и местом торжества. По словам шоумена, их свадьба состоится 28 октября в Барселоне при условии, что до этого момента они с Ольгой не найдут более подходящих партнеров, — сообщает портал dom2reality.ru. Является ли данная информация банальной шуткой, очередным пиар-ходом или же реальностью, пока остается неизвестным. Бузова громкие заявления Батрутдинова никак не комментирует.

Добавим, что аналогичная ситуация ранее была в паре Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Еще летом артист публично сделал предложение своей так называемой возлюбленной, 5 октября прошлого года должна была состояться их свадьба, но торжество было отложено на неопределенный срок, так как мама Баскова не дала благословения на брак сына.



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