10 знаменитостей, которые больше других оберегают свою частную жизнь

Внимание общественности знаменитостям гарантировано. Они всегда попадают под прицел средств массовой информации, окажись они в новых любовных отношениях или совершая глупые выходки, способные поставить под угрозу их карьеру. В то время как некоторые знаменитости любят внимание прессы, другие предпочитают проводить тихие вечера дома со своей собакой. Мы понимаем это: у каждого есть границы дозволенного, и их личная жизнь не является общественной собственностью. Совершенно не нужно, чтобы весь мир знал про вас все, до мелочей, даже если вы знаменитость. Ведь у них тоже есть частная жизнь, как у всех, а мы иногда забываем, что они тоже люди. Вот 10 знаменитостей, которые скрывают свою частную жизнь, и не без оснований.

10. Керри Вашингтон (Kerry Washington)

Возможно, эта актриса и снялась в шоу, где раскрываются секреты, но зато она настоящая королева конфиденциальности. Она вышла замуж и родила двоих детей, а никто и не заметил. Как женщина может скрывать ребенка девять месяцев? Однако, Керри Вашингтон, не всегда была настолько закрытой в отношении своей личной жизни. В одном интервью она сказала, что была «очень публичной в своих отношениях». С течением времени Керри поняла, что чрезмерная открытость не для нее, и решила стать более закрытой для общественности.

9. Сандра Баллок (Sandra Bullock)

Пройдя через очень грязный и громкий развод, Сандра решила вернуться к закрытой жизни, и нам понятно это решение. Звезда фильма «Птичий короб» пережила трудные времена, и она, конечно, не собирается снова сделать ошибку. Баллок, возможно, снималась в успешных фильмах, но она всегда старалась на выставлять свою жизнь напоказ. Актриса настолько скрытна, что почти никогда не говорит о своем парне и своих двоих детях. Мы только надеемся, что ее новые отношения приведут ее к жизни, полной любви. Понятно, что мать двоих детей хочет защитить свою семью от посторонних глаз.

8. Кери Хилс (Keri Hilson)

Это известная певица R&B, и время от времени у нее появляются большие хиты, но по большей части, мы почти не слышим о г-же Кери Хилсон. Она усердно работает, когда дело доходит до создания новых песен в студии, но все, что касается ее жизни вне работы, закрыто для других.

Еще в 2016 году мы узнали, что женщина встречается со звездой НБА Сергеем Ибакой (Serge Ibaka), но отношения длились всего год. Затем в 2017 году она вступила в новые отношения с другим профессиональным спортсменом, которые, к сожалению, длились недолго. В то время как ее последний разрыв, возможно, был слишком громким, Кери Хилсон осторожна в том, какую информацию она преподносит прессе. На самом деле, она довольно закрыта в отношении своей личной жизни и планирует и дальше вести себя подобным образом.

7. Мэтт Дэймон (Matt Damon)

Актерство – его второе имя и Мэтт прекрасно знает, как сделать так, чтобы зрители застыли на своих креслах. Большинство поклонников узнали Мэтта по серии фильмов про Борна, стартовавшей в 2004 году, которой, казалось, нет конца. Но мы не можем не упомянуть его первый фильм, «Умница Уилл Хантинг», вышедший в 1997 году, где он снимался вместе с легендарным актером Робином Уильямсом (Robin Williams). С тех пор Дэймон снялся во множестве фильмов, начиная с драм и заканчивая научной фантастикой. Его последней работой стал фильм «Короче», вышедший в 2017 году. Несмотря на то, что Мэтт Дэймон является одним из самых востребованных актеров Голливуда, он ведет очень закрытую жизнь. У него есть жена и четверо детей, о которых он никогда не упоминает в интервью. Дэймон, безусловно, старается, чтобы эта информация не стала публичной.

6. Джанет Джексон (Janet Jackson)

Поп-икона и легендарная певица Джанет Джексон была в центре внимания со времен существования группы The Jackson Five. За эти годы ей удалось сделать себе имя независимо от знаменитого брата. Мы все помним ее лучшие хиты, такие как Rhythm Nation и Rock With U. Хотя Джанет находится под пристальным вниманием прессы достаточно долгое время, недавно мы узнали о ней несколько новых фактов, которые никогда не были известны публике. Пять лет она была замужем за олигархом-миллиардером Виссамом аль Мана (Wissam Al Mana) и на свой 50-й день рождения родила от него ребенка. Как оказалось, у королевы поп-музыки гораздо больше секретов, чем мы думали. После развода Джанет вела довольно закрытую личную жизнь. Иногда нужно отдохнуть от посторонних глаз, чтобы прийти в себя.

5. Натали Портман (Natalie Portman)

Эта актриса снимается в кино с 90-х годов и не собирается снижать темп. Однако, как и у всех звезд, у нее есть личные границы, и Натали Портман четко провела их. Она не только отказывается посвящать в свою личную жизнь СМИ, но даже не позволят раскрывать рот членам своей пиар-команды. Это впечатляет. Очевидно, у Портман есть сильные способности к убеждению других. Возможно, все поклонники с нетерпением ждут ее фильмов, включая ее последнюю работу в фильме «Вокс Люкс» 2018 года.

4. Фрэнк Оушен (Frank Ocean)

Мало того, что этот R&B исполнитель является одним из самых легендарных музыкантов 21-го века и новейший законодатель моды, он также супер-закрыт в своей личной жизни. Он настолько скрытен, что категорически отказывается показывать новые песни из альбома, который еще не вышел. Опять же, мы говорим о Фрэнке Оушене. Только посмотрите, сколько времени ему понадобилось, чтобы выпустить альбомы Blonde и Channel Orange. Мало того, что парень очень скрытный в вопросе выпуска новых песен, этот обладатель премии Грэмми, никогда не делится своей личной жизнью.

3. Райан Гослинг (Ryan Gosling)

Гослинг - еще одна из тех мега звезд, которые будоражит прессу, но не настолько, чтобы мы узнали что-либо о его реальной жизни. Возможно, так он держит баланс между тем, чтобы быть знаменитым и держаться подальше от глаз общественности.

Райан Гослинг любит говорить о своей работе, но отказывается отвечать на вопросы о своей личной жизни. СМИ потребовалось некоторое время, чтобы выяснить, что он встречался с Евой Мендес (Eva Mendes), и в 2016 году даже ходили слухи об их возможном браке. И хотя мы не можем доказать, что они были женаты, у них есть двое детей.

Пресса годами преследовала Гослинга, выясняя, почему он такой скрытный. Его единственный ответ заключается в том, что это не их дело.

2. Лорен Лондон (Lauren London)

Ставшая очень популярной после исполнения роли Эрин Гарнетт (Erin Garnett) в фильме 2006 года «ATL», Лорен Лондон была восходящей звездой. С момента успеха фильма к Лондон было приковано много внимания. Ее выбрали на роль Кейры Уитакер (Keira Whitaker) для ТВ шоу The Game, что только добавило ей славы и привело к большим ролям. Кроме того, еще в начале 2000-х годов у нее были очень громкие отношения с Лил Уэйн (Lil Wayne). Несмотря на ее отношения и растущую известность, Лорен Лондон каким-то образом удалось избежать внимания общественности. Мы даже не знали, что у нее были отношения и есть дети! Боже, Лондон действительно знает, как быть невидимкой. Возможно, она могла бы научить знаменитостей тому, как сохранять свою личную жизнь в секрете.

1. Роберт Паттинсон (Robert Pattinson)

Роберт Паттинсон прошел путь от ничем не приметного молодого человека до супер известного актера, и сегодня бывшая звезда «Сумерек» окружен большим количеством прессы. На Неделе моды в Париже в этом году зрители с удовольствием наслаждались костюмом джедая Роберта Паттинсона. Также стоит упомянуть очень громкий и печальный разрыв Роберта со звездой Кирстен Стюарт (Kirsten Stewart), случившийся несколько лет назад. Понятно, почему актер решил уйти в тень в вопросах своей личной жизни. На самом деле, с момента его внезапной славы, Паттинсон изо всех сил пытался убежать от прессы. Он в такой степени скрывал свои новые отношения, что мы понятия не имели, что у молодых людей в 2015 году состоялась помолвка. Теперь, когда Роберт и певица FKA Twigs расстались, актер стал снова стал любимым объектом внимания для прессы.



