Медведев рассказал, что нужно россиянам для хорошей жизни

Глава российского правительства Дмитрий Медведев признал, что в нашей стране граждане сталкиваются с трудностями социального характера. В этом контексте он объяснил, каким образом можно сделать так, чтобы россияне жили хорошо.

Премьер-министр накануне написал колонку для СМИ, которая была опубликована в РИА Новости. В ней он высказался о том, в каком направлении должна двигаться наша страна для улучшения жизни россиян. Так, Медведев выступил за поэтапное "решение уравнения" национального успеха, благодаря чему должно произойти ускоренное развитие экономики и социальной сферы. Для этого необходимо опираться на 12 национальных проектов.

В этом контексте Медведев с полной уверенностью заявил, что уже через 6 лет российская экономика будет обладать мощной "гравитацией", которая сможет стать притягательной для лучших умов не только в России, но и далеко за ее пределами.

Ускорение экономического роста, пишет премьер-министр, стоит начать с увеличения зарплат и предоставления возможности людям заниматься "любимым делом". Улучшение жизни, развивает мысль Дмитрий Медведев, невозможно без укрепления системы здравоохранения, ремонта больниц, повышения качества медицинских услуг, "развития санитарной авиации и дистанционных форматов лечения". Но успех следует развивать, размышляет премьер-министр, а это невозможно, если здоровье не будет подкреплено качественным уровнем образования.

Медведев подчеркнул, что для достижения этой цели потребуется совершить "опережающий рывок", который "потребителей научно-технологических новаций" превратит в "их создателей". "Для этого надо внедрять новейшие программы и методики, развивать дополнительное образование, поддерживать вузы как "инновационные лаборатории". Не убеждать школьника, студента, молодого ученого - "это невозможно", а говорить - попробуй. И создавать для этого все условия", - указал глава Кабмина.

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