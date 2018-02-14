Геннадий Хазанов не желает знать своих братьев

Народный артист побеседовал с Борисом Корчевниковым на программе "Судьба человека". Геннадий Викторович поведал о сложных отношениях с матерью и о том, почему когда-то отказался общаться с родным отцом, хоть и жил с ним в одном доме.

Юморист появился на свет в семье, которая распалась вскоре после его рождения. Мама Хазанова - Ираида Моисеевна - воспитывала будущую звезду отечественной сцены одна. Как признался актер Борису Корчевникову, найти общий язык им удавалось с трудом.

«Надо знать, что такое еврейская мама…Она прожила очень долгую, нелегкую жизнь. Сказать, что у нас были безоблачные отношения, я не могу. В детстве часто задавал себе вопрос: «Она любит меня? Или же любит себя во мне?»

«В разные минуты казалось по-разному. Она пыталась, как могла, вкладывать в меня душу. Но как только у меня представилась возможность покинуть дом, я это сделал, не раздумывая, - практически в 24 года», – рассказал Геннадий Викторович.

Артист отметил, что Ираида Моисеевна холодно приняла его супругу Злату. Даже после рождения внучки Алисы, женщина редко приходила в гости к знаменитому сыну. А вот с тещей Хазанов жил душа в душу. «Она была удивительной женщиной, добрая, очень светлая. Всегда занимала мою сторону в спорах, но вот теперь ее нет… Я остался один, приходится отстаивать себя самому», – со слезам на глазах вспомнил актер маму супруги.

Хазанов поведал, что о родном отце Викторе Григорьевиче Лукачере, инженере в области радиосвязи и звукозаписи, он узнал лишь в зрелом возрасте. Как оказалось, актер жил с папой в одном доме.

«Так получилось, что в 36 лет я получил квартиру в 14-этажной башне на Якиманке. Понятия не имел, что в этом же доме на 6-м этаже живет мой папа, потом соседка мне рассказала. А он, я уверен, сразу меня узнал, это абсолютно точно. Он видел меня, свою внучку Алису, когда она гуляла, но сам никогда не подходил ни к ней, ни ко мне. Я его не осуждаю, у каждого в жизни есть своя мотивация, люди не совершают беспричинных поступков, значит, есть что-то такое, что помешало папе тогда. Мама не знала о том, где живет отец, сто процентов. Она нечасто гостила в моем доме. Вполне возможно, папа просто не разглядел в этой женщине ту, от которой у него есть сын. Мама никогда со мной не обсуждала его, в нашей семье было не принято. Как-то раз я попытался заговорить о папе, в начале 80-х, но быстро понял, мама не хочет беседовать на эту тему», – поделился Хазанов.

Кроме Геннадия Викторовича, у его отца были еще три ребенка: дочь Наталья, рожденная от первого брака еще до войны, и младшие братья Юрий и Андрей, появившиеся на свет в третьей семье. Однако народный артист не желает поддерживать общение с ними. «Я видел интервью одного из братьев. Он там объяснял, почему отец оставил мою маму и ушел к другой женщине. Вопросы, которые я хотел ему задать, уже не нужны были, я все понял после прочтения. Брат ответил журналистам на все. В той статье было много неуважительного по отношению к моей матери», – признался Хазанов.

Юморист сообщил, что сегодня абсолютно счастлив, он живет с любимой супругой Златой более 40 лет, возглавляет Московский государственный театр эстрады. Иногда Хазанов участвует в телевизионных ток-шоу в составе жюри. «У меня нет ощущения, что я просрал жизнь. Надо стараться перестать себя жалеть, минимизировать это. Мне кажется, я к старости стал лучше, потому что я, наверное, в молодости был вообще невыносимым. Очень хотел успеха, славы, считал, что без этого нельзя. Сейчас понимаю: труднее остаться человеком», – подчеркнул артист.

Геннадий Викторович отметил, что гордится единственной наследницей Алисой. Дочь актера пошла по его стопам, успешно снимается в кино и даже попробовала себя в роли режиссера. «Алиса талантливый человек, когда я смотрю на нее на экране, у меня не срабатывают отцовские рефлексы, что это моя дочь. Она у меня вызывает только глубочайшее уважение, она никогда не хотела, чтобы ее, как многих, лоббировали в какие-то проекты. Я знаю, что нужно очень деликатно относиться к детям и внукам. Прекрасно понимаю, что у Алисы уже есть своя жизнь, семья. Вот она мне сегодня не позвонила, например, а на следующий день я вдруг узнаю, что у нее был просмотр в Доме кино. Ну узнал я на день позже, что такого. Я пока не в том состоянии, чтобы меня каждый час контролировать. Я не обижаюсь», – иронично подытожил Геннадий Викторович.



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