Изменился порядок получения справки для некоторых категорий водителей

Нововведения, принятые в российском законодательстве, предусматривают изменение порядка получения медицинской справки для последующего получения водительских прав. Однако новый регламент касается только некоторых категорий водителей.

В частности, он относится к тем автолюбителям, которые ранее были лишены права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде. Теперь им придется сдавать анализ крови и другие определенные анализы во время медицинской комиссии. Такой же регламент будет действовать и для тех, кто планирует получать права впервые.

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