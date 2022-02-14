Дочь певицы Варвара вышла замуж в 20 лет

Певица сообщила о радостном событии в интервью. Праздник прошел в узком кругу друзей и родственников молодоженов, пишет finnougr.ru. Артистка отметила, что всегда боялась ранних браков, но в данном случае можно не сомневаться, что ее дочь сделала осознанный выбор.

Наследница певицы встречалась с Алексеем шесть лет, прежде чем они решили пожениться. Артистка и ее муж, бизнесмен Михаил Сусов, довольны выбором дочери и очень счастливы с наследницей. На данный момент дочь певицы и ее возлюбленный проводят медовый месяц на Сейшелах.