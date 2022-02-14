«Ледяной ручей» на улице Репина в Майна на контроле КБО

Prohor Фев 14, 2022 Происшествия

Проблему устранили. «Ледяной ручей», который беспокоил жителей поселка Майна по улице Репина, теперь не представляет большой опасности.
Напомним, 4 февраля майнцы пожаловались в городскую Администрацию, что вследствие морозов вода из ручья начала активно выходить на проезжую часть и грозить подтоплением жилых домов. В тот же день специалистами КБО русло ручья было промыто кипятком и засыпано солью. Однако, ожидаемого результата это не принесло. Поэтому накануне специалисты Комбината по благоустройству и озеленению вновь провели расчистку льда и промывку русла.
Угроза подтопления сейчас устранена. Однако, мониторинг за ледовой обстановкой на безымянном ручье по Репина будет вестись ежедневно. И в случае ухудшения ситуации специалисты будут принимать более радикальные меры.
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