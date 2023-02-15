В АТОР рассказали о процессе получения шенгенских виз

Представители АТОР сообщили о том, в представительствах каких стран Европы процедура получения шенгенских виз россиянами происходит быстрее и проще. По их словам, таких стран две – это Венгрия и Греция.

Упрощение процедуры в Венгрии происходит ввиду того, что туроператоры имеют свои квоты, однако такое преимущество есть только у аккредитованных при консульстве организаций.

В Греции же туроператоры имеют возможность отдельной записи, которая осуществляется помимо общей. Также отмечается, что во Францию визу получить практически невозможно из-за отсутствия мест для записи.

Rusfact.com