Молоко подорожает в пределах инфляции

Russf Фев 14, 2022 Интересное

С начала текущего года молоко уже увеличилось в цене примерно на 1,6%. Указанный показатель незначительно колеблется в зависимости от категории молочной продукции. Инфляция в январе составила 1,07% в месячном выражении.

По прогнозам специалистов, положительный сценарий развития событий предполагает подорожание молока в пределах инфляции. Цена на молочную продукцию зависит от большого количества факторов, в том числе от исходной стоимости сырья, а также эпидемиологической обстановки и курса рубля.

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