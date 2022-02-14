Молоко подорожает в пределах инфляции

С начала текущего года молоко уже увеличилось в цене примерно на 1,6%. Указанный показатель незначительно колеблется в зависимости от категории молочной продукции. Инфляция в январе составила 1,07% в месячном выражении.

По прогнозам специалистов, положительный сценарий развития событий предполагает подорожание молока в пределах инфляции. Цена на молочную продукцию зависит от большого количества факторов, в том числе от исходной стоимости сырья, а также эпидемиологической обстановки и курса рубля.

Rusfact.com