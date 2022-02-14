Минздрав: Состояние госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное

Иван Фев 14, 2022 Общество

По сообщению пресс-службы Минздрава РФ, состояние 75-летнего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с COVID-19, в настоящее время оценивается как стабильное, пишет gorod-spb.ru.

Представитель ведомства уточнил, что врачи в политике продолжат оказывать весь спектр медицинской помощи, возможный в текущей ситуации. Напомним, в среду, 9 февраля, пресс-служба Минздрава сообщила, что Жириновский госпитализирован в ЦКБ с диагнозом COVID-19. По данным ведомства, политик был госпитализирован 2 февраля.

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