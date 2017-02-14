Стрелявший в полицейских житель Таштагола получил тяжелое ранение

14.02.2017 Автор: Рубрика: Криминал Отзывов нет »

В Таштаголе произошел неприятный инцидент, который мог бы закончиться трагически или для правоохранителя, или для преступника. Как сообщает news.vse42.ru, в жилом доме по улице Суворова местный житель открыл стрельбу по полицейским. Правоохранители пришли к нему в квартиру, чтобы провести обыск, так как поступила информация, что он причастен к наркоторговле. Но подозреваемый начал стрелять по полицейским из револьвера. Одна пуля попала в бронежилет сотрудника Росгвардии. Жилет спас его от смерти.

Правоохранителям пришлось отвечать на выстрелы такими же действиями. Во время проведения операции по задержанию, стрелок был ранен в живот из табельного оружия. Вызвали медиков и задержанного преступника отправили в больницу. По этому факту открыто уголовное дело.

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