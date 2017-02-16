Если ребенок не хочет взрослеть

16.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Наверное, вам приходилось видеть, что некоторые дети просто не желают взрослеть наравне со своими сверстниками.
Но помочь им в этом можно и нужно.

Если родители замечают, что их чадо слишком безответственно, ему свойственно злоупотреблять своим возрастом, ссылаясь на то, что он еще маленький ребенок и ему все позволено, то пора заняться его «перевоспитанием». Если он желает поменять свой гардероб, то не стоит препятствовать этому. Вы можете выбрать одежду для детей на http://lucky-child.com.

Но для начала следует начать с переосмысления собственных позиций, ведь зачастую вина за то, что происходит, в основном, лежит на родителях.
Вполне возможно, что взрослые так стремятся уберечь свое «сокровище» от любых забот и бед, да и в целом от окружающего мира, что ребенок просто к этому привыкает. Если в течение нескольких лет из него «сдувают пылинки», кормят с ложечки, завязывают шнурки, то это входит в привычку. Необходимо срочно изменить ситуацию!

Нужно поддерживать любую инициативу, проявленную ребенком, в тех случаях, когда она касается развития его самостоятельности.
Не лишним будет родителям самим продумать для него список дел, с которыми ребенок в состоянии справиться.

Подобные меры позволят избавить чадо от излишней мечтательности, научат четко распределять свое время и отвечать за свои действия. Научитесь различать сиюминутные детские капризы и серьезные желания ребенка.
Если он требует от вас покупки новой игрушки, а у вас нет возможности ее приобрести, то и не делайте этого, но вот внимания своему чаду, уделите больше.

А вот проигнорировать просьбу ребенка нельзя, так как, столкнувшись с безразличием со стороны взрослых, как и с запретами, он сделает для себя однозначный вывод о том, что совершенно бессмысленно стремиться к чему-то.
В подробностях старайтесь объяснить ребенку его неправоту, чтобы он смог осознать последствия своих действий и усваивал из этого определенные уроки.
Подумайте и о том, что, возможно, вашему ребенку просто скучно в дошкольном или школьном образовательном учреждении, в этом случае задача родителей заключается в том, чтобы детскую любовь к развлечениям и приключениям направить в "нужное русло".

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