Интересные места в Риме: Пантеон

Рим - это уникальное место, в котором не хватает объектов для изучения. В топ мест, которые стоит увидеть в столице Италии, входит Пантеон. Это огромный храм, который спрятан между младшими домами на Поле Марс. Был построен 50 лет после того, и как Колизей, был построен в честь римских богов и правящего в то время императора. Как и большинство зданий времен древнего Рима, Пантеон впечатляет своими размерами и архитектурой.

Храм построен по образцу ротонды, диаметром 42,2 метра и такой же высоты. Перед входом в Пантеон можно увидеть достроенный трехрядный портик - 16 столбцов. Купол Пантеона построен из бетона, а в его центре находится отверстие (окулус) диаметром 8 метров - благодаря чему, солнечный свет попадает в здание и украшает весь интерьер. Стены глыбы были дополнительно смонтированы, чтобы они были устойчивыми к изменениям температуры. Отзывы туристов помогут вам определиться с ем, стоит ли посетить ту или иную страну и достопримечательности. Поиск тура осуществляется на сайте сервиса и является очень удобным в использовании.

В стенах Пантеона находится отсек для часовни. В них находятся останки известных художников эпохи возрождения (между прочим, Валтасара Перузиего) и гробницы короля Хумберта и королевы Маргариты. Однако, самым посещаемой является гробница Рафаэля - самого молодого из тройки гениальных художников эпохи возрождения, известного из многочисленных выступлений Мадонны.

Сам Пантеон охотно посещают туристы, которые хотят укрыться от жары. В храме всегда прохладно.

Храм был создан в честь всех богов, на месте предыдущего, который сгорел дотла в 70 н. э. (в том же пожаре была повреждена большая часть Колизея). Здание имело то же самое предназначение, однако, отличалось внешним видом - предыдущее было в форме прямоугольника, а новое - вальсом. В VII в н. э.

Пантеон был передан папе Бонифацию IV, который адаптировал интерьер здания на костел Santa Maria ad Martyres – Святой Девы Марии от Мучеников. Это место христианского богослужения. Благодаря этому туристы и сегодня могут полюбоваться на эту глыбу - другие храмы древнего Рима были просто снесены.

Пантеон в Риме - это крупнейшая структура купол в мире. Восхищает тысячи туристов величием, а для любителей архитектуры — простым строением. Вход в храм бесплатный, его можно посещать каждый день.

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