В России уменьшилось количество пенсионеров

Russf Фев 15, 2023 Интересное

По данным Социального фонда России на начало текущего года, список пенсионеров состоящих на учете организации, включает 41,78 млн человек. Специалисты отмечают, что по сравнению с 2022 годом, количество пожилых граждан уменьшилось на 0,6%. В численном выражении эта величина составляет 232 тысячи человек.

Также отмечается, что в 2022 году уменьшилось число пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, и снизилось количество работающих пенсионеров. В настоящее время продолжают работать после выхода на заслуженный отдых около 7,9 млн граждан, что является минимумом с 2004 года.

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