В России уменьшилось количество пенсионеров

По данным Социального фонда России на начало текущего года, список пенсионеров состоящих на учете организации, включает 41,78 млн человек. Специалисты отмечают, что по сравнению с 2022 годом, количество пожилых граждан уменьшилось на 0,6%. В численном выражении эта величина составляет 232 тысячи человек.

Также отмечается, что в 2022 году уменьшилось число пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, и снизилось количество работающих пенсионеров. В настоящее время продолжают работать после выхода на заслуженный отдых около 7,9 млн граждан, что является минимумом с 2004 года.

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