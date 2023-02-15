В Москве задержали неудачливого фокусника из Камеруна

Уроженец Камеруна обманул своего знакомого на 23 тысячи долларов. Он продемонстрировал ролик, в котором смывает черную краску с кусков бумаги, после чего они становятся купюрами. Однако для ролика деньги были покрашены заранее.

При этом камерунец предложил своему знакомому купить «волшебную» черную бумагу. Сделка состоялась, но проданная бумага не превратилась в деньги.

Камерунца задержали московские полицейские. В настоящее время он находится в СИЗО. По словам юристов, его действия можно квалифицировать по статье «Мошенничество», которая подразумевает уголовное наказание.

Rusfact.com